Почина британската писателка Фей Уелдън

Британската писателка Фей Уелдън почина на 91 години, съобщи Би Би Си.

Фей Уелдън е публикувала повече от 30 романа, както и сборници с разкази, писала е сценарии за телевизията. Fay Weldon, author of 'Life and Loves of a She-Devil,' dies - Los Angeles Times https://t.co/QE4rZrMAkF pic.twitter.com/xQ5OS15uON — Auckly Simwinga (@BooksByAuckly) January 4, 2023

Първият си роман издава през 1967 г. За "Праксис" (1979 г.) и "Най-лошите страхове" (1996 г.) е номинирана за литературните награди "Букър" и "Уитбред". Сред най-известните й романи са "Животът и любовта на жената-демон", "Клонирането на Джоана Мей".

Избрана е за председател на журито на наградата "Букър" през 1983 г.

Преподава творческо писане в университетите Бат Спа и Брунел.

Фей Уелдън е казвала, че съзнателно пише за жени, които често са пренебрегвани или за които не се говори в медиите. Феминизмът е основна тема в произведенията й.