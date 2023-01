Започна съдебният процес срещу Нобеловия лауреат за мир за 2022 г. Алес Беляцки

В Минск днес започна съдебен процес срещу беларуския правозащитник и Нобелов лауреат за мир за 2022 г. Алес Беляцки, съобщи основаната от него основна правозащитна организация в страната "Вясна", цитирана от Франс прес.

Организацията уточни, че освен Беляцки, пред съда са изправени и сътрудниците му Валентин Стефанович и Владимир Лабкович.

60-годишният съосновател на "Вясна" е един от най-известните беларуски активисти, които бяха арестувани по време на антиправителствените протести, избухнали през лятото на 2020 г., посочва Ройтерс.

Беляцки, който от юли 2021 г. е в предварителния арест в Беларус, е подсъдим по това дело заедно с други двама арестувани негови сътрудници и трети, който е в изгнание в чужбина. Те са заплашени от присъди между 7 и 12 години затвор по делото по обвинения във финансиране на протестите и контрабанда на валута.

Алес Беляцки получи Нобеловата награда за мир миналата година за борбата си за правата на човека, заедно с руския център "Мемориал" и неправителствената организация Украински център за граждански свободи.

На адвоката му е забранено да разкрива подробности по делото, съобщи БТА.

"Вясна" съобщи в Туитър, че съдията е отказал процесът да бъде воден на беларуски език, вместо на руски, и е отклонил молбата на Беляцки за преводач, отбелязва Ройтерс.