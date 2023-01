Метро в Индия защипа ръката на мъж и го повлече, съобщава Би Би Си.

На видеото се вижда как влакът тръгва от гарата, а мъжът не може да се измъкне.

В последния момент обаче той е спасен от служител на метрото. Man saved from being pulled under moving train in Bihar's Purnea.

Thanks @RPF_INDIA

Indian Railway is performing in the best possible way under @AshwiniVaishnaw Ji. pic.twitter.com/g4UzOb82xT — SwaBhakt (@SwaBhakt) January 5, 2023

Мъжът се е опитвал да се качи във влака, но се спъва и пада, предаде bTV.