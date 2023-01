Откриха нов вид боа джудже в Амазония (Снимки)

Учени са открили нов вид боа джудже в еквадорската част на Амазония, смятана за "реликва" на животинския свят, предаде АФП. New species of dwarf boa found in the Ecuadoran Amazon.



Up to 20 centimeters (7.8 inches) long and with skin colouring similar to a boa constrictor - the previously unknown snake has been named Tropidophis cacuangoae after an Indigenous activisthttps://t.co/6L0m3aUBRh pic.twitter.com/ahDITVhO9A — AFP News Agency (@AFP) January 6, 2023

Tropidophis cacuangoae е наречена на еквадорската активистка Долорес Какуанго", която е пионер в борбата за правата на коренното население, обявиха от Министерството на околната среда.

Боата джудже е с дължина до 20 сантиметра, а цветове и шарките й са много подобни на тези на класическия вид. Двата изследвани екземпляра Tropidophis cacuangoae са намерени в националния резерват "Колоносо чалупас" в провинция Напо и в частен резерват в съседната провинция Пастаса.

Тези змии "са реликва от времето, те са толкова древни животни, че очевидно намирането или засичането им е привилегия", обясни пред АФП еквадорският изследовател Марио Янес от Националния институт по биоразнообразие.

Новият вид има "рудиментарен таз, характерен за примитивните змии, което свидетелства за намаляване на крайниците при люспестите влечуги преди милиони години в резултат на климатичен натиск през периода кватернер", обяснява още специалистът, цитиран от БТА.

Изследването е съвместно на учени от Еквадор, САЩ, Германия и Бразилия. Резултатите от него са публикувани в изданието "Юръпиън джърнъл ъв таксонъми".

Според Министерството на околната среда на Еквадор това откритие увеличава до шест броят на представителите на рода Tropidophis, срещан само в Южна Америка.

"Идентифицирането на този нов вид е още един аргумент за поддържане и увеличаване на защитените територии в Еквадор", каза Мануел Янес.

Боата джудже се счита за ендемична за Еквадор, а местообитанието й са гористи местности в дъждовни, влажни и мъгливи райони.