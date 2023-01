Моден дизайнер и ЛГБТ активист е намерен мъртъв в метална кутия в Кения

Полицията в Кения разследва смъртта на младия моден дизайнер и ЛГБТ активист Едуин Чилоба, след като тялото му беше намерено захвърлено в метална кутия край пътя близо до град Елдорет, съобщава Би Би Си. Мотивът за убийството е неизвестен, каза говорител на полицията.

Правозащитни организации в Кения смятат, че сексуалната му ориентация е свързана със смъртта му.

Близки на Чилоба го описват като “удивителен човек” и “запомнящ се моден дизайнер”. Миналия месец Чилоба написа в Инстаграм, че „ще се бори за всички маргинализирани хора“.

Тялото му е открито в сряда. Свидетел, пожелал анонимност, разказва, че е видял в ​​превозно средство без регистрационен номер да оставя метална кутия край пътя.

Той е подал сигнал в полицията, а на място служителите на реда открили тялото на мъжа, предаде bTV.