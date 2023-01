Почина известен актьор от филма „Терминатор”

На 81-годишна възраст почина актьорът Ърл Боен, който изигра д-р Питър Силберман в три филма "Терминатор". Това съобщи порталът TMZ, позовавайки се на представител на семейството.

Според него актьорът ветеран е починал в четвъртък на Хаваите. Причината за смъртта на Боен не е оповестена. Той също участва в The Naked Gun 33⅓: The Last Insult (1994), The Nutty Professor 2: The Klump Family (2000) и други филми и телевизионни сериали. Боен обяви пенсионирането си през 2003 г., но продължи да озвучава анимационни филми и видео игри.