Отново мистериозна смърт в Русия: Прегазиха бившия премиер на руски нефтодобивен регион

Бившият премиер на богат на петрол руски регион загина, след като беше блъснат от кола, докато пресичаше улица, съобщава Daily Mail. 61-годишният Магомед Абдулаев, близък на бившия руски президент Дмитрий Медведев, беше хоспитализиран, но издъхна от тежки наранявания в град Махачкала на Каспийско море.

Украйна веднага намекна, че това е последната в поредица от мистериозни смъртни случаи в Русия през изминалата година, след като започна войната в Украйна.

Абдулаев, който е и бивш ректор на Дагестанския държавен педагогически университет, пресичал улица "Магомед Гаджиев“, когато бил блъснат от автомобил Нива. Съобщава се, че шофьорът е на 55 години, но не се съобщава дали е бил задържан или арестуван. Пешеходецът Абдулаев е пресичал пътя на неразрешено място, гласят докладите.

Той беше премиер на богатия на петрол регион Дагестан от 2010 до 2013 г. и беше назначен, когато Медведев беше президент на Русия.

Медведев - близък съюзник на Путин и войнствен блогър за войната в Украйна - го е познавал откакто са били студенти в Санкт Петербургския държавен университет, твърдят източници на изданието.

57-годишният Медведев в момента е заместник на Путин в Съвета за сигурност на Русия и е наричан негов най-близък политически съюзник, оглавявайки неговата партия "Единна Русия".

Русия е засегната от редица "подозрителни“ смъртни случаи – много от които са свързани с енергийния сектор – след ескалирането на напрежението преди инвазията на Путин в Украйна през февруари 2022 г.

Богатият политик Николай Петрунин - известен още като руския "Gas Wonderkid" - беше само на 47 години и беше в кома от месец, когато почина през октомври.

Съобщава се, че мултимилионерът, баща на три деца, бивш висш изпълнителен директор в газовата индустрия, е починал от усложнения, свързани с тежък Covid. Той беше заместник-председател на влиятелната енергийна комисия на руския парламент и верен на Путин, и "политическо протеже“, отбелязва Daily Mail.

Неговият бизнес изграждаше газопроводи за големи руски енергийни оператори и той имаше връзки с газовия гигант на Кремъл Газпром - който сега лишава Запада от руски доставки заради войната – както и Роснефт.

На 1 септември петролният магнат Равил Маганов, на 67 години, падна от прозореца на шестия етаж на московска болница.

В един доклад се казва, че председателят на Лукойл – втората по големина петролна компания в Русия – е бил "бит“, преди да бъде "изхвърлен от прозореца“, но това не е потвърдено официално, пише изданието.

В началото, компанията му изрази опозиция срещу войната в Украйна.

Странно, но Путин пристигна в елитната Централна клинична болница много скоро след като тялото на Маганов беше открито, за да отдаде последна почит на последния съветски лидер Михаил Горбачов, който също почина в болницата.

През юли 61-годишният Юрий Воронов, ръководител на транспортна и логистична компания, свързана с Газпром, беше намерен мъртъв в плувния си басейн, а негов приятел, който е топ криминолог, предупреди за нечестна игра.

Още два смъртни случая на свързани с Газпром ръководители бяха съобщени в елитни домове близо до Санкт Петербург на фона на подозрения, че очевидните самоубийства може да са били убийства.

61-годишният Александър Тюлаков, високопоставен финансов служител и ръководител по сигурността на Газпром на ниво заместник генерален директор, беше открит мъртъв от любовницата си ден след началото на войната в Украйна през февруари.

Той е намерен обесен в дома си, който се оценява на 600 хиляди евро.

И все пак в докладите е отбелязано, че той е бил жестоко бит малко преди да "отнеме живота си“, което води до спекулации, че е бил под силен натиск.

В същия елитен жилищен комплекс от затворен тип "Ленински" в Ленинградска област три седмици по-рано 60-годишният Леонид Шулман, ръководител на транспорта в "Газпром инвест", беше намерен мъртъв с множество прободни рани в локва кръв на пода на банята си.

43-годишният милиардер Александър Суботин, също свързан с енергийния гигант Лукойл, където беше топ мениджър, беше намерен мъртъв през май, след като "прие съвет от шамани“.

Една от теориите е, че Суботин, който също е собственик на корабна компания, е бил отровен от отрова на крастава жаба, предизвикваща сърдечен удар.

През априлВладислав Аваев, 51, бивш служител в Кремъл, се самоубива, след като убива съпругата си Елена, 47, и 13-годишната си дъщеря.

Той имаше връзки на високо ниво с водещата руска финансова институция Газпромбанк.

Приятели оспориха съобщенията, че той е извършил убийствата, след като съпругата му признала, че е бременна от техния шофьор, пише "Фокус".