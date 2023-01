Почина американският писател Ръсел Банкс

На 82-годишна възраст почина известният американски писател и носител на много награди Ръсел Банкс, предаде Асошиетед прес.

Той е автор на романите „Сътресение“ (1989 г.) и „Сладкото отвъдно“ (1991 г.), пресъздаващи живота в земеделските общности в Североизтока на САЩ и мечтите и паденията на всички техни жители, от обикновените работници до радикалния аболюционист Джон Браун.

Банкс, който беше удостоен с титлата почетен професор на Университета "Принстън", е починал вчера в северната част на щата Ню Йорк, съобщи пред АП неговият издател Дан Халпърн. По думите му, Банкс се е лекувал от рак.