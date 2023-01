Мъж изпусна годежен пръстен в океана, докато предлага брак (Видео)

Мъж изпусна годежен пръстен в океана, докато предлага брак на приятелката си, съобщава Си Ен Ен.

Така само след задаването на важния въпрос: "Ще се омъжиш ли за мен?", кутийката с пръстена се озовава във водата. A man plunges into the water as a proposal attempt goes terribly wrong pic.twitter.com/QgaAWg4xNH — CNN (@CNN) November 29, 2022

На видеото се вижда как мъжът застава зад приятелката си като изпълняват сцена от филма “Титаник”. Двамата са с разперени ръце на носа на лодката, пише bTV.

Докато вади кутийката с пръстена от джоба на панталона си обаче, тя се изплъзва и пада във водата.

Той веднага се гмурка, взима пръстена и отново предлага брак.