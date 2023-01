Самолет със 72 души на борда се разби в Непал (Видео)

Пътнически самолет със 72 души на борда се разби в непалския град Покхара, предадоха агенциите.

Държавната телевизия съобщи, че от мястото на катастрофата, която е станала в западната част на малката хималайска страна, са извадени неуточнен брой тела, предава БТА. A plane with more than 70 people on board crashed in Nepal



Passenger plane flying from Kathmandu to Pokhara, crashed at Pokhara International Airport. There were 68 passengers and four crew members on board the aircraft. pic.twitter.com/8R1uOqNDEz — 301 Military (@301military) January 15, 2023

По данни на изданието "Катманду пост" самолетът се е разбил близо до Международното летище на Покхара.

Машината е била с 68 пътници на борда, плюс четирима души екипаж, посочи изданието, като се позова на говорител на въздушния превозвач "Йети Ерлайнс". В ход е спасителна операция. Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023