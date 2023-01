Oткриха нов вид гущер в Перу (Снимки)

Учени откриха непознат досега гущер в природен резерват в Куско, в югоизточната част на Перу, предаде АФП, като цитира съобщение на Националната агенция, отговаряща за защитените природни територии.

Наречен е Proctoporus titans. Открит е в платато Пуна в Андите, разположено на надморска височина от 3241 метра, съобщи БТА. The new species, named "Proctoporus titans," was found high in the Andes mountains. The lizard is dark gray with yellow and gold flecks on its sides and head. It has a tail that is longer than its body, grooved dorsal scales, and prefrontal scales.



Този нов вид гущер се характеризира с тъмносива опашка, която е по-дълга от люспестото тяло.