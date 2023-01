Откриха рядък метеорит в Антарктида (Снимки)

Белгийска експедиция откри рядък метеорит с тегло 7,6 килограма в Антарктида, съобщи пресслужбата на Брюкселския свободен университет, цитирана от ДПА.

В момента метеоритът се размразява при контролирани условия в лаборатория, преди да бъде анализиран неговият химичен състав. 🚨 ‘Rare’ 7-kilogram meteorite among five discovered in Antarctica pic.twitter.com/J77tsqlSt8 — MegaNews Updates (@MegaNewsUpdates) January 19, 2023

„Това е доста необичайно, защото метеоритите, които откриваме, тежат обикновено между 10 и 50 грама. Колкото по-големи са, толкова са по-редки“, каза геоложката Винсиан Дебeйл, която ръководи експедицията.

„Това е много хубав подарък, намерен в последния час от последния ни ден на копаене“, добави тя, цитирана от БТА.

Находката произхожда от астероидния пояс на Слънчевата система и е била в Антарктида няколко десетки хиляди години, преди да бъде открита.

Изследователите, ръководени от Дебейл, откриха над 500 метеорита в рамките на няколко седмици, съобщават белгийските медии. An international team with ETH participation has returned from a reconnaissance mission in #Antarctica. The aim of the mission was to find new areas with #Meteorite accumulations. ☄️ pic.twitter.com/B4YA5xwArb — ETH Zurich (@ETH_en) January 18, 2023

Експедицията е търсила метеоритите в нов район, на около 60 километра от белгийската полярна изследователска станция „Принцеса Елизабет“ в Антарктида.