Обявиха извънредно положение в сръбски градове заради обилни валежи

В сръбските градове Приеполе, Сеница и Нови пазар е обявено извънредно положение поради проливните дъждове и преливане на реките, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Двама души се издирват в Нови пазар. Изграден е още един насип на река Лим за защита на село Бродарево. Прелели са също река Биелица и реките в Чачак и Тутин.

В резултат на проливните дъждове, продължили повече от 15 часа в северната част на Косово, река Ибър е излязла от коритото си близо до главния мост в северна Косовска Митровица. Потоци и реки са прелели също в община Звечан, а над 50 къщи са наводнени.

Командирът на пожарната служба в Звечан Владан Радомирович заяви, че дори най-възрастните жители на Звечан не помнят подобна ситуация с наводнения. "Ситуацията е най-тежката за последните 50 години. Имаме големи проблеми с наводненията, а нивото на река Ибър почти във всички точки се покачва. Всичко е в опасност", каза той.

"Повече от 50 къщи са наводнени, в момента най-трудно е в Грабовац, където имаше голямо свлачище, което откъсна стълбовете и е щастие, че не паднаха върху къщите, защото щеше да има жертви“, каза Радомирович. Той посочи, че всички екипи са ангажирани, но компетентните служби не могат да се справят, защото постоянно получават нови сигнали от граждани, пише БТА.

Пътят, водещ от Северна Косовска Митровица и Звечан до Зубин поток, е блокиран поради свлачище и в момента е непроходим. Според Косово онлайн се правят опити за разчистването му и се очаква допълнителна техника.