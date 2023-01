Риши Сунак се извини, че се е возил в кола без колан (Видео)

Британският премиер Риши Сунак се извини за грешката, която е допуснал като не си е сложил предпазния колан докато се е возел в кола, за да заснеме клип за социалните медии, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на говорител на Даунинг стрийт.

Клипът, в който Сунак обсъжда последните финансови действия, предприети от правителството за "повишаване стандарта на живот" на общности в цялата страна, беше широко разпространен в социалните мрежи. В него се вижда как Сунак говори пред камерата от задната седалка на колата си, без да си е сложил предпазен колан.

"Министър-председателят свали предпазния колан, за да заснеме кратък клип. Той признава, че това беше грешка и се извинява", каза днес говорител на Даунинг стрийт пред репортери.

Във Великобритания човек може да бъде глобен до 500 лири, ако не си е поставил предпазния колан докато пътува с автомобил. Изключение може да бъде направено само при спешни превозни средства на служби, в таксита или когато шофьорът кара на заден ход, припомня агенцията, предаде БТА.

Попитан от журналисти дали Сунак по някаква причина се възползва от изключение от правилата и затова не слага предпазен колан, говорителят отговори: "Беше грешка и той се извини".