Запали се автобус, превозващ деца в Лондон (Видео)

30-местен автобус, превозващ деца, избухна в пламъци в оживения лондонски район Хакни”, съобщава вестник „Дейли мейл”. Към мястото са се насочили веднага няколко линейки.

На видео, публикувано в социалните мрежи, се виждат огромните пламъци и кълба черен дим, които се издигат над превозното средство. Нанесени са щети и по шест околни автомобила и по няколко от околните сгради.