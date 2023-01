Зеленски се поклони пред тленните останки на вътрешния си министър (Видео)

Украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му Олена, придружени от мнозина украински ръководители, отдадоха тази сутрин последна почит на вътрешния министър Денис Монастирски, загинал в сряда при хеликоптерна катастрофа с още 13 души, предаде Франс прес.

Държавният глава и съпругата му бяха облечени в черно и донесоха цветя, видя репортер от АФП. “Pain is filling the heart. The indescribable sadness is covering the soul. Ukraine is losing its best sons and daughters every day.



Thank you for your important and decent work for the benefit of Ukraine. You are forever in our hearts. Eternal memory!” - @ZelenskyyUa pic.twitter.com/dnsiSoi0Hl — UkraineWorld (@ukraine_world) January 21, 2023

В сградата, където се състоя церемонията, разположена в самия център на Киев, хора с униформи бяха наредили седем ковчега, зад които бяха сложени черно-бели снимки на жертвите. Ковчезите бяха покрити с украински знамена в синьо и жълто, предаде БТА.

Семействата на загиналите се бяха скупчили заедно; някои от близките им плачеха.

"Денис Монастирски ще остане в историята като един от най-добрите министри на вътрешните работи, като министър реформатор, морален авторитет, вдъхновяващ ръководител", отбеляза в траурно слово водещият церемонията.

Спуснати наполовина, пред сградата се развяваха знамената на Украйна и на ЕС.