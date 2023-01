Крайнодесен екстремист изгори Корана пред турското посолство в Стокхолм (Видео)

Под засилена полицейска охрана, зад метални бариери десният екстремист Расмус Палудан с шведско и датско поданство, борец срещу исляма и имиграцията, изгори днес пред турското посолство в Стокхолм екземпляр от Корана, както бе обещал по-рано, видя журналист от Франс прес, цитиран от агенцията. 🛑 BREAKING

-

Sweden allows burning of the Quran in front of Turkish Embassy, And even provides Ramus Paludan (A Convicted Racist) Police protection.

-

Is this not important enough for the mainstream to cover? pic.twitter.com/dOH50boJYB — Censored Men (@CensoredMen) January 21, 2023

Полученото от полицията разрешение за този протест разгневи Анкара и Турция заяви по-рано днес, че анулира планирана визита на шведския министър на отбраната в тази страна. Това посещение целеше да убеди Анкара да оттегли възраженията си срещу влизането на Швеция в НАТО.

"Ако някой не смята, че трябва да има свобода на изказа, нека иде да живее другаде", заяви в близо едночасово слово Палудан, комуто и преди се е случвало да гори екземпляри от свещената книга на мюсюлманите, предаде БТА.

Шведската полиция реши вчера, че конституцията и свободите в Швеция не дават възможност за забрана на протеста му в името на обществения ред.

Днес говорителят на турската президентска канцелария Ибрахим Калън осъди планирания протест като "очевидно престъпление от омраза".

"Разрешението за тази акция въпреки всички наши предупреждения означава насърчение на престъпленията от омраза и на ислямофобията – написа той в Туитър. – Нападението срещу свещени ценности не е свобода, а съвременно варварство."

Шведският министър на отбраната заяви от своя страна, че решението за "отлагане" на неговото посещение е било взето съвместно с турския му колега по време на срещата за Украйна в американската военна база Рамщайн в Германия.

"Отношенията с Турция са много важни за Швеция и ще се радваме да продължим диалога (. . .) при бъдеща възможност", посочи Пол Йонсон в Туитър.