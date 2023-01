Хиляди протестират в Париж срещу пенсионната реформа (Видео)

По данни на организаторите участниците са били стотици хиляди, а според полицията - 12 000

Хиляди хора излязоха днес в студа на протестно шествие в Париж срещу планираната от правителството пенсионна реформа. Демонстрацията бе организирана от младежки организации и от лявата радикална партия "Непокорна Франция", предаде Франс прес. Over 400k people on streets of Paris to protest Macron’s plans to raise retirement age to 64 - two years *lower* than current UK age.



Amid hard-right tory assault not only on worker rights but overall standards of living, this is the response we need here.pic.twitter.com/HZU1DNQBu4 — Nick MacWilliam (@NickMacWilliam) January 19, 2023

"Съпротива!", "Тук сме, въпреки че Макрон не иска", скандираха демонстрантите срещу законопроект, предвиждащ пенсионната възраст да се увеличи от 62 на 64 години. Протестното шествие премина от Площада на Бастилията до Площада на нацията без особени инциденти.

Френската пенсионна система е изправена пред дългосрочни проблеми заради застаряващото население, отбелязва ДПА.

Правителството на Макрон иска също така да увеличи броя на годините, през които на работниците трябва да се удържат пари за пенсионно осигуряване, както и да премахне привилегиите при пенсиониране на някои професии. Дори при сегашните правила много хора се пенсионират след като навършат 62 години, защото им липсва стаж. Кабинетът също така предложи да увеличи минималната месечна пенсия до около 1200 евро.

Това политическо изпитание за президента Макрон идва в напрегнат икономически и социален контекст, когато французите изпитват ефектите на високата инфлация, средно 5,2 процента за 2022 г., отбелязва АФП.