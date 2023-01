Полицията в Калифорния обкръжи заподозрения за масовата стрелба в Калифорния (Видео, снимки)

Полицията е обкръжила мъжа, за когото смята, че е отговорен за убийството на 10 души при масова стрелба по време на празненствата за Лунната нова година в Калифорния, съобщи АФП, цитирана от БНР.

Въздушни кадри показаха бял транзитен микробус, обграден от два бронирани полицейски автомобила, докато голям брой полицейски коли стояха наблизо в Торанс, южно от Лос Анджелис.

Развитието на събитията дойде в момент, когато шерифският отдел на окръг Лос Анджелис публикува снимки на мъжа, когото издирва.

Изображенията, очевидно от камери за наблюдение, показват мъж от азиатски произход, който носи шапка и очила.

"Полицията в Торънс, Калифорния, е обградила бял ван на паркинг.

Смята се, че е заподозреният за масовата стрелба в Монтерей парк е в автомобила", пише потребител в Туитър.