Възпоменателна служба в памет на Лиса Мари Пресли се състоя в имението "Грейсланд"

Семейството, приятелите и почитателите на Лиса Мари Пресли се събраха в името "Грейсланд" в Мемфис, щата Тенеси, за да отдадат почит на покойната дъщеря на Елвис Пресли, предадоха осведомителните агенции.

Тя почина на 54-годишна възраст на 12 януари.

"Сърцето ни е разбито, Лиса, всички те обичаме", каза майка й, Присила Пресли (77 г.), по време на траурната служба, състояла се на моравата пред "Грейсланд". "Лиса Мари Пресли беше икона, модел за подражание и супергерой за много хора по целия свят", предаде БТА.

Певицата Аланис Морисет, Били Корган от "Смашинг пъмпкинс" и Аксел Роуз от "Гънс ен роузис" се включиха в церемонията. Корган изпълни акустично "To Sheila", а Морисет изпя песента "Rest" в съпровод на пиано. Аксел Роуз произнесе кратко слово, преди да изсвири на пиано "November Rain".

Лиса Мари Пресли оставя три дъщери - актрисата Райли Киоу (33 г.) и близначките Финли и Харпър Локууд, които са на 14 години.

Два дни преди смъртта си, дъщерята на Краля на рока присъства заедно с майка си на церемонията за връчването на наградите "Златен глобус" в Бевърли хилс. На нея актьорът Остин Бътлър, който се превъплъти в образа на Елвис Пресли във филма "Елвис" на режисьора Баз Лурман, получи приза за най-добър актьор. Той отдаде почит към двете жени в речта си, приeмайки наградата "Златен глобус".

Музикалната кариера на Лиса Мари Пресли започна през 2003 г. Тя издаде два албума - "To Whom It May Concern" и "Now What", които попаднаха в топ 10 на класацията на списание "Билборд".

Тя имаше четири брака, включително с поп звездата Майкъл Джексън и с актьора Никълъс Кейдж.

Лиса Мари беше единственото дете на една от най-големите звезди в американска музика. Тя е на 9 години, когато Елвис Пресли умира от сърдечна недостатъчност през 1977 г. в "Грейсланд". Той и други членове на семейството му са погребани в имението.

Тя е положена до гроба на нейния син, Бенджамин Киоу, който се самоуби през 2020 г. на 27 години.

След края на възпоменателната служба семейството и присъстващите направиха процесия покрай гроба на дъщерята на Краля на рока.

Лиса Мари беше единственият наследник на "Елвис Пресли Тръст", с който съвместно с "Елвис Пресли Ентърпрайзис" управляваха „Грейсланд“ и други активи, докато тя не продаде мажоритарния си дял през 2005 г.

Лиса Мари запази собствеността върху самото имение, обзавеждането му и 13-те акра около него. Днес то е популярна туристическа атракция.