Младеж инсценира отвличане, за да избяга от обвинение в убийство

Габриел Майкъл Дейвис е на 16 години. Обявен е за издирване от семейството си. Близките му са съобщават, че е изчезнал, след като не се появява на футболната си тренировка и не отговаря на мобилния си телефон.

На 31 август 2022 година започва мащабно издирване на спортиста в Олимпия, Вашингтон. Не след дълго полицията открива колата му, окървавена и зарязана близо до мястото на изчезването му. Мобилният телефон на младежа също е намерен. Апаратът е счупен и захвърлен край автомобила. 36 часа по-късно, на 1 септември полицията съобщава, че Габриел е открит жив и здрав, но при „подозрителни обстоятелства“.

Какво всъщност се е случило?

На 1 септември 2022 г. 51-годишният Даниел Маккоу е открит мъртъв в дома си в Ортинг, след като четири дни не се появява на работа. Полицаи са изпратени на адреса, за да проверят какво се е случило. Още на входната врата униформените надушват ужасната миризма на гниеща плът. Missing teen Gabriel Michael Davies found safe, then arrested for murder https://t.co/TbMZ1F3X7y via @nypost — Steven Gaydos (@HighSierraMan) September 7, 2022

„Имаше разлагане в горната част на тялото и главата на жертвата, а личинки се виждаха по врата и раменете“, казват властите според съдебните документи.

Установено е, че мъжът е ликвидиран с един изстрел в главата и един в гърдите. Намушкан е многократно по цялото тяло. Има седем прободни рани в гърдите и една в предмишницата. Получил е наранявания по ръцете, защото се е борил за живота си, сочат заключенията на съдебния лекар.

Патологът е категоричен: Мъжът е бил мъртъв четири дни, преди трупът му да бъде открит, пише NYPost.

Деветмилиметров куршум е счупил черепа на Маккоу зад ухото му, но това не е бил фаталния изстрел. Друг, по-голям куршум влиза в гърдите му и перфорира аортата му, минавайки през черния му дроб и го убива, пише съдебният лекар в своето заключение за причината за смъртта на 51-годишния мъж.

В деня, в който започва разследването на убийството на Маккоу, полицията открива Габриел Дейвис. Младежът е намерен около 17:30 часа. Открит е на север, близо до блок 15000 на Тили Роуд Саут, на около 20 минути от Олимпия. Габриел е бос и без риза. По това време полицията не е подготвена за това, което ще научи съвсем скоро. Missing teen Gabriel Michael Davies found safe, then arrested for murder https://t.co/TbMZ1F3X7y via @nypost — Steven Gaydos (@HighSierraMan) September 7, 2022

Попаднал в полицията Габриел казва, че сам счупил телефона си, защото се страхувал, че хората ще го намерят и наранят.

„Първоначално Дейвис казва на детективите, че не може да си спомни какво се е случило с него или къде е бил по време на изчезването си“, казват разследващите.

„По-късно той казва, че не може да каже какво му се е случило, защото хората щели да го наранят“, разкриват полицаите, които са присъствали на разпита му.

След като не открива никакви признаци за нараняване или престъпление, полицията пуска момчето да се прибере у дома.

Историята започва да се разплита заради един малък детайл

В хода на разследването криминалистите стават подозрителни към младежа заради нещо странно. Когато Габриел е открит от полицията, той е бил бос, но по краката му не са забелязани никакви наранявания, които той би трябвало да е получил, ако се е движил без обувки из гората толкова време, пише MyNorthWest.

Сложно измисленият план започва да се разкрива, след като е открито гниещото тяло на Маккоу. Установено е, че мъжът е имал връзка с майката на Габриел Аманда Олуфсън. Тримата дори са живеели в дома на жертвата, сочат съдебните документи по случая. Двойката се разделя едва няколко седмици преди убийството. Заради това съвпадение, детективите решават да проверят за евентуална връзка между престъпленията.

По време на първоначалното претърсване на дома на Маккоу в сутринта, когато тялото му е открито, следователите забелязват рокерски дрехи на клуб Amigos, висящи в гаража му.

В трапезарията на дома на Маккоу е открита гилза от 45-и калибър, и 9-милиметрова близо до пералното помещение в дома му. По стените, вратата и пералнята имало пръски кръв.

В кухнята на земята, до хладилника лежал боен куршум с калибър 45-и, докато порция пролетни рулца стояли във фритюрника на плота. По стените в къщата са открити няколко дупки от куршуми. След щателно претърсване следователи откриват два празни кобура за пистолети в офиса и спалнята на Маккоу, но оръжията липсват.

300 страници с доказателства

Повече от 300 страници са документите с доказателства, които събират разследващите. Те разкриват връзката между смъртта на Маккоу с изчезването на Дейвис и разкриват убийството, пише The News Tribune. Washington state teenager Gabriel Michael Davies, who was a missing person, has since been found and has been arrested and charged with first-degree murder and other related charges in the death of his mother’s ex-boyfriend Daniel McCaw. https://t.co/Skr0noLdel — Atlanta Black Star (@ATLBlackStar) September 8, 2022

В къщата е открит голям сейф, чиято комбинация била дадена на полицията от майката на Дейвис. Жената обяснила, че разследващите ще бъдат „шокирани и изненадани от съдържанието“. Това изобщо не се оказала шега. След като сейфът е отворен, вътре са намерени близо две дузина пушки, пистолети и различни пълнители за амуниции. Вътре са били заключени и найлонови торбички, съдържащи различни монети, празна стъклена поставка за бижута, хапчета и куршуми. Намерен е и бележник, посветен на моторджийския му клуб. На долния рафт на сейфа имало празнина с размерите на кутия с амуниции.

По време на претърсването на дома на Маккоу, детективите внезапно се евакуират, след като се получават информация, че жертвата е вярвал в теории на конспирациите и е бил параноичен. Затова той осеял целия си дом с капани и камери. Видеонаблюдение имало отвън пред къщата, а вътре имало няколко безжични камери. Видеорегистратор бил закрепен в заварена метална кутия с катинар, пише "Вести".

Станало ясно, че той дори е развял флаг на Конфедерацията в предния си двор, а в личната си колекция има нацистка свастика и жълто знаме на Гадсен, което се използва от крайнодесни и антиправителствени групи в САЩ, съобщава News Tribune.

Благодарение на своята параноичност Маккоу разкрива собствения си убиец. Оказва се, че охранителните камери запечатват образите на неговите убийци.

Кадрите от камерите за видеонаблюдение са прегледани. На тях се вижда как в ранните часове на 28 август как Маккоу се спъва, влизайки в гаража си. Малко след това двама мършави мъже са заснети как проникват в къщата през вратата за кучета. След това се вижда как тичат напред-назад между гаража и къщата, преди да избягат с няколко вещи на жертвата.

Момчетата носят ръкавици и тъмни дрехи, прикрили долната половина от лицата си. Единият е сложил медицинска маска, а другият - ски маска, но въпреки това полицаите имат идея за тяхната самоличност. Заподозрените носят фенери в ръце.

Полицията незабавно арестува Габриел Дейвис и неговия приятел Джъстин Юн. В автомобила на Габриел е намерена маска, като тази, запечатана на кадрите от охранителните камери.

След като попада в ареста, Дейвис води разследващите на мястото, където е изхвърлил оръжията, с които е извършено убийството на Маккоу. Там са открити 9-милиметров пистолет Ruger и пистолет Sig Sauer с калибър 45. И двете огнестрелни оръжия съвпадат с тези, с които полицията предполага, че е убит мъжът. Открита е и кутията с амуниции, която детективите подозират, че липсва от сейфа на Маккоу.

Тогава историята става още по-странна, когато на следващия ден бащата на Габриел Кен казва на органите на реда, че синът му е замесен в убийството на Даниел Маккоу. Но според Кен това е само защото приятелите на Дан от рокерски клуб извън закона са го накарали да го направи. И това е моментът, когато Гейб се доверява на своя приятел Джъстин Юн за помощ.

Бащата твърди, че на 31 август момчето било измъкнато насила от колата си, след главата му е била разбита в автомобила. Бащата твърди, че Габриел е бил возен от рокерите и заплашван и принуден да извърши престъпление, след което е зарязан без риза и обувки.

Той бил принуден да влезе в дома на Маккоу, за да вземе конкретна вещ. Своят приятел Юн, Габриел вербува за да му помогне. Маккоу става случайна жертва на обира, пише independent.co.uk.

Бащата на Габриел също твърди, че синът му е споделил, че след като двамата влизат в дома на набелязаната мишена, Юн стреля и намушква Маккоу, а синът му няма нищо общо.

Габриел казва на полицията, че през януари Маккоу го заплашва с пистолет, пише детектив от окръг Пиърс в документите по разследването, пише chronline.com.

Детективите успяват да свържат жертвата на убийството Даниел Маккоу с рокерския клуб Amigos, който е част от известния Bandidos. Досега не са открити доказателства, че клубни членове са изиграли роля в убийството, пише The News Tribune.

Каква е истината, скоро това се очаква да излезе наяве. Габриел Дейвис и Джъстин Юн са обвинени в убийство от първа и втора степен, кражба с взлом и незаконно притежание на огнестрелно оръжие. Гаранцията, която им е определена, е в размер на 1 милион долара за всеки. Предстои процесът да реши дали двамата младежи са виновни.