Интензивни снеговалежи създават затруднения в Италия (Видео, снимки)

Големи снеговалежи създават затруднения в Италия. В някои общини, училищата са затворени. Закъсняват самолети и влакове.

Зимата дойде на Апенинския полуостров с обилни снеговалежи. Те засягат северните, централни и южни региони от област Емилия-Романя до Базиликата. Специализираните екипи са поставени на изпитание за почистването на снега.

В област Абруцо паднаха лавини, затрупаха пътища и изолирани жители на махали бяха извозени с хеликоптери. В Умбрия снежната покривка достигна до 70 см, което не се помни от 20 години, а във високите части на Лацио до един метър.

Интернет се изпълни с публикации на видео материали и снимки с почистващи снега и на други, които играят с удоволствие с него. На някои места валят обилни дъждове като по крайбрежието на област Марке има опасност реки да излязат от коритата си. В Триест, поривите на вятъра достигат до 120км/ ч. Прогнозата е зимата да продължи своя ход и през следващите дни, предаде БНР.

Segui la nevicata in diretta su https://t.co/H6VXighLLf.

Condividi le tue foto della nevicata su [email protected] Situazione neve e piste https://t.co/OwYI50lgAM #Asiagoit pic.twitter.com/0auAslJnuo — Asiago .It (@AsiagoIt) January 23, 2023