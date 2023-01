Изтребител се размина на косъм от ракета, нарушил въздушното пространството на Руанда (Видео)

Силите на Руанда стреляха по изтребител от Конго, като твърдят, че пилотът е нарушил въздушното пространството на страната.

Видео, разпространено от очевидци, показва как ракетата лети към изтребителя, взривявайки се малко след опашката на самолета, пише bTV.