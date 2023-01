Европейските лидери поздравиха Германия за изпращането на танкове на Украйна

Британският премиер Риши Сунак поздрави днес Германия за решението ѝ да достави на Украйна танкове "Леопард", предадоха световните агенции.

Той каза в "Туитър", че това е "правилното решение от страна на нашите съюзници и приятели от НАТО". По думите му това ще "засили отбранителния капацитет на Украйна" срещу Русия. The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

"Франция приветства германското решение, което удължава и разширява помощта, която предоставихме с доставката на А Ем Икс 10 Ер Се", заяви Елисейският дворец, имайки предвид леките бронирани машини, които Париж обеща на Киев, предаде БТА.

Полският премиер Матеуш Моравецки благодари на германския канцлер Олаф Шолц. "Решението за изпращане на "леопарди" на Украйна е голяма стъпка към това да спрем Русия", написа той в "Туитър".