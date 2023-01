Мевлют Чавушоглу: Безсмислено е възстановяването на диалога за НАТО с Швеция и Финландия

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви днес, че е "безсмислено" да се провежда тристранна среща с Швеция и Финландия, за да се обсъждат кандидатурите им за НАТО след протестите този месец в Стокхолм, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция Чавушоглу заяви, че няма предложение кандидатурите на Швеция и Финландия да бъдат разглеждани поотделно.

Шведският министър-председател Улф Кристершон каза, че страната му иска да възстанови диалога с Турция в рамките на НАТО, след като Анкара отложи за неопределено време тристранните разговори с двете скандинавски държави за тяхното членство.

Кристершон изрази оптимизъм за присъединяване към НАТО през лятото въпреки продължаващия спор с Турция, предаде ДПА.

"Има шанс, без никакво съмнение", заяви Кристершон пред шведската информационна агенция TT. Макар да не постави това в конкретни времеви рамки, той изрази надежда, че "ще се случи възможно най-скоро".

По-рано тази седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Швеция не може да разчита на подкрепата на страната му за присъединяване към НАТО след проява, на която бе изгорен Коранът, близо до турското посолство в Стокхолм.

Турция обаче никога не е казвала изрично, че вратата е напълно затворена за Швеция, каза Кристершон пред TT. Такова впечатление създадоха и разговорите, проведени с Турция от миналото лято досега, добави той.

"Можем да имаме различни мнения за това къде се намираме в процеса, но няма съмнение относно крайната цел на процеса", каза министър-председателят.

Кристершон спомена натиска, който ще бъде оказан върху Турция от страна на голямото мнозинство от страните от НАТО. "Но Турция е тази, която взема турското решение, и никой друг", посочи той, цитиран от БТА.

Швеция и Финландия подадоха заявления за присъединяване към отбранителния съюз миналата година. Досега 28 от 30-те страни от НАТО са одобрили кандидатурите, като само Унгария и Турция имат възражения.