В Румъния откриха морска мина край северното крайбрежие (Снимки)

Румънската брегова охрана откри днес плаваща морска мина край плажа Сфънту Георге на северното крайбрежие на румънското Черноморие, предаде агенция Аджерпрес.

По време на мисия днес водолази от румънската брегова охрана са забелязали подозрителен плаващ обект в близост до плаж в района на Сфънту Георге. Служителите са продължили наблюдението, докато обектът се е носел към брега и са установили, че става дума за морска мина, съобщава румънската гранична полиция на сайта си.