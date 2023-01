Групата "Паник ет дъ диско" спира да съществува

Брендън Юри, последният от четиримата музиканти в оригиналния състав на група "Паник ет дъ диско", написа в Инстаграм, че тя повече няма да съществува, съобщи Асошиейтед прес.

Юри, който е на 35 години, добави, че двамата със съпругата си очакват дете и той планира да се отдаде на семейството си.

Група "Паник ет дъ диско" има 15 песни в класацията Хот 100 на "Билборд", като две от тях влизат в челната десетка. Това са "I Write Sins Not Tragedies" от 2006 г. и "High Hopes'' от 2019 г. Два техни албума оглавяват американската класация - "Death of a Bachelor'' през 2016 г., който е номиниран за награда "Грами" за най-добър рок албум, и "Pray For the Wicked'' през 2018 г., пише БТА.

"Независимо дали сте били с нас от началото или неотдавна сте ни открили, беше удоволствие не само да споделям сцената с толкова много талантливи музиканти, но и да споделяме времето си с вас", пише Юри.

Групата е образувана през 2004 г. от Юри и приятелите му Райън Рос (китара), Спенсър Смит (ударни), Брент Уилсън (баскитара), когато са още тийнейджъри. Брент Уилсън напуска през 2006 г. В групата се включват също басистът Джон Уокър и мултиинструменталистът Далън Уикис.