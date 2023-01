Сняг натрупа по планините на Оман (Видео)

Изненада поднесе врeмето на арабската страна Оман. Там падна рядък снеговалеж, а температурите в планината Джебел Шамс се понижиха.

Видеоклипове в социалните мрежи показват как развълнувани местни жители се наслаждават на необичайната гледка, хвърлят снежни топки и пишат имена в снега, предаде bTV.

Фотографът Сами ал Хинай разказва на арабски в снежна гора, че е прекрасно, че има сняг. Мъжът се радва на покритите със сняг дървета.