Взрив в жилищна сграда в Полша, има пострадали (Видео, снимки)

Седем души бяха ранени и един човек все още се издирва при експлозия на газ в триетажна жилищна сграда на Евангелистката църква в полския град Катовице, предаде ДПА. ❗️Wybuch gazu w kamienicy w Katowicach.

Z częściowo zawalanego budynku, ewakuowano 6 osób. Działania prowadzi kilkanaście zastępów PSP,

w tym SGPR.

🚨Na miejsce udaje się z-ca komendanta głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła z grupą operacyjną KG PSP. @ABartkowiak_PSP pic.twitter.com/58d50JitQ3 — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) January 27, 2023

Още седем души, между които и три деца, са били спасени или сами са напуснали сградата, каза говорител на местната противопожарна команда.



As a result of the explosion, the house partially collapsed. 7 people were pulled out from under the rubble, they are being helped. pic.twitter.com/vtiIDrN2Hm — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2023

На всички пострадали се оказва медицинска помощ.

— NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2023

— NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2023

Инцидентът е станал около 8:30 часа сутринта. Не е ясно колко души е имало в сградата по време на експлозията, предаде БТА.

Кадри от полския телевизионен канал Те Фау Ен 24 показаха жилищната сграда, строена в края на 19 век, с напълно срутена фасада и предна част. Najprawdopodobniej wybuch gazu w Katowicach przy ul. Bednorza.#Katowice #gaz #wybuch #pilne @remizapl @KGPSP @Strazacki pic.twitter.com/NeaKT6ZaX2 — Piotrek (@PiotrSilesia) January 27, 2023