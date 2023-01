Нападател откри огън в квартала Неве Яков на Източен Йерусалим, населен с еврейски заселници, предадоха световните агенции. Absolute carnage, massacre. Bodies of Israelis lying on the ground, murdered by Palestinian terrorist tonight, as they were attending Shabbat prayers in #Jerusalem. pic.twitter.com/9LiYeCUxye — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) January 27, 2023

Най-малко 7 души са убити, съобщава "Джерусалем пост". Още 10 души са били ранени, допълва изданието.

На място има парамедици и сили за сигурност. Нападателят е убит, предаде БТА. 7 killed, 10 injured in synagogue terror attack in #Jerusalem 🇮🇱



Paramedics have arrived onto the scene and began providing treatment to those injured. pic.twitter.com/CAH9Paiv1B — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 27, 2023

Стрелбата е била в района на синагога и се разглежда като терористичен акт.