И Външното министерство осъди нападението над посолството на Азербайджан

Министерството на външните работи осъди нападението над посолството на Азербайджан в Техеран. По-рано през деня президентът Румен Радев също реагира остро на инцидента.

Нападението се случи вчера. При него шефът на охраната на посолството загина, а двама негови колеги са били ранени.

Ето какво написаха от МВнР: