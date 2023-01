Стрелба в Лос Анджелис, най-малко трима са убити, а 4-има - ранени (Видео)

Най-малко трима души загинаха, а други четирима бяха ранени при стрелба в американския град Лос Анджелис, съобщи полицията, на която се позовават медии в САЩ. Според служителите на реда стрелбата е станала в района на Бевърли Крест.

Все още не са установени обстоятелствата около инцидента. На място са загинали са трима души, возещи се в кола. Четирима души са ранени на улицата, те са откарани в болница и са в критично състояние. Престъплението е станало през нощта на север от Бевърли Хилс. Възможен заподозрян или заподозрени са на свобода.