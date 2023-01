Актрисата Ани Вершинг почина от рак на 45 години

Актрисата Ани Вершинг е починала от рак рано сутринта в неделя. Това съобщи публицистът ѝ Крейг Шнайдер за Си Ен Ен. Вершинг е на 45 години.

Акртрисата е най-известна с ролята си на ФБР агента Рене Уокър в сериала "24".

Съпругът й, Стивън Фул, направи изявление след смъртта й.

"Днес в душата на нашето семейство зее огромна дупка. Но Ани ни остави инструментите, с които да я запълним. Тя намираше чудеса и в най-простите неща. Тя не се нуждаеше от музика, за да танцува. Тя ни научи да не чакаме приключението да ни намери. "Отиди да го намериш. То е навсякъде". И ние ще го намерим", пише той.

Вершинг озвучава и Тес във видеоиграта "The Last of Us". Нийл Друкман, творческият директор на новия сериал на HBO Max "The Last of Us", базиран на играта, съобщи в Twitter за кончината на Уешинг:

"Току-що разбрах, че моята скъпа приятелка Ани Вършинг е починала. Току-що загубихме един прекрасен художник и човек. Сърцето ми е съкрушено. Мислите ми са с нейните близки", написа той.