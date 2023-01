Италиански медии се чудят какво прави в София това „Ферари” – същото като на Шумахер

Италианският всекидневник „Кориере дела сера” публикува на сайта си снимка на състезателно „Ферари”, изоставено в гробище за коли, питайки се как се е озовало там. В първия момент като я видите, направо ви подскача сърцето – „Ферари” F1, паркирана насред автомобилни отломки, с увиснала предна част, с черни найлонови чували отпред и отзад, както пояснява медията.

Според нея снимката, направена най-вероятно в покрайнините на София, циркулира из интернет от средата на януари. Вижда се, че колата е в много окаяно състояние, но от някои детайли се подразбира, че няма нищо общо с оригиналния едноместен автомобил, който беше каран от Шумахер и Барикело в златния период на „Ферари” във Формула 1. Тя се котира на рекордни цени сред колекционерите. През ноември една F2003-GA, посветена на Джани Аниели, беше продадена за 14,5 млн.евро. Става въпрос за перфектно поддържани болиди, които са в състояние да бъдат пилотирани на писта. Без двигател обаче цената им пада драстично. Богаташите, които ги купуват, се включват в програмата F1 като клиенти на „Ферари” и когато им се прииска, могат да си резервират писта. След това специален екип от Маранело отива при тях, за да им асистира.