Осъдиха екоактивисти да платят обезщетение на музея "Мадам Тюсо"

Двама активисти от движението "Просто спрете петрола" трябва да платят на музея "Мадам Тюсо" компенсация от 3500 британски лири, задето омазаха с веганска шоколадова торта лицето на восъчната фигура на крал Чарлз Трети, съобщи ДПА.

Ейли Макфадън (20 г.) и Том Джонсън (29 г.) бяха намерени за виновни за причиняване на щети от съда в Уестминстър. Екоактивистите омазаха восъчната фигура на 24 октомври миналата година. Eco-activists guilty of criminal damage after King Charles III waxwork cake attack at Madame Tussauds

Скулптурата на монарха заедно с тези на кралицата консорт и на принца и принцесата на Уелс, оценявани между 75 000 британски лири и 200 000 британски лири, бяха снети от изложбата до следващата сутрин.

Макфадън и Джонсън отрекоха да са причинили вреда за 3500 британски лири, която според музея е цената за пребоядисване, за почистване на дрехите, на кичурите истинска коса на восъчната фигура. Част от служителите на музея се наложило да работят извънредно по пет часа, достъпът до музея бил спрян за почти един час, през което време не са могли да го посетят до 900 души, предаде БТА.

Джонсън, който няма предишни присъди, получи 12-месечна условна присъда и ще плати 1750 британски компенсации и 250 британски лири съдебни такси.

Макфадън, която има три предишни присъди, ще плати същите компенсации и такси и бе наказана също с 12-месечна присъда без лишаване от свобода и 80 часа общественополезен труд.