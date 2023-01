Завързаха италианка за седалка в самолет, защото ударила и наплюла екипажа

Завързаха жена за седалката ѝ по време на полет на индийска авиокомпания, след като е ударила и наплюла двама членове на екипажа на самолета, съобщи Би Би Си.

Италианката е пътувала с полет на авиокомпанията “Вистара” от Абу Даби до Мумбай. Тя е арестувана в Мумбай в понеделник, но по-късно е освободена под гаранция от полицията, пише bTV.

Нейният адвокат отхвърли обвиненията, заявявайки, че това е "фалшива история".

От авиокомпанията съобщиха, че техният персонал е трябвало да завърже жената, защото тя е имала "необуздано и насилствено поведение”.

Член на екипажа твърди, че пътничката ги е удряла с юмрук и е наплюла негов колега.