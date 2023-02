Руски съд глоби американка, разхождала теле по Червения площад в Москва (Видео)

Американка от китайски произход беше задържана и глобена от руски съд в сряда за разхождане на теле по Червения площад в Москва, предаде Ройтерс, цитирайки руски държавни медии.

Алиша Дей, на 34 години, беше глобена с 20 000 рубли (285 долара) за възпрепятстване на пешеходци при неразрешен протест и осъдена на 13 дни „административен арест“ по отделно обвинение за неподчинение на полицейски разпореждания. Телето беше изпратено в център за рехабилитация на животни.

„Купих телето онлайн, за да не бъде изядено“, каза Дей, която е веганка и активна защитничка на правата на животните, при задържането си. Докато разхождала добичето по Червения площад, тя скандирала „Животните не са храна“, разказаха свидетели на случката. Here’s an unusual one: a Moscow court has sentenced U.S. citizen Alicia Day to 13 days in jail for disobeying the police. The animal rights activist apparently bought a cow through the Avito marketplace and then decided to show it Red Square. Um, okay. https://t.co/oAWXjQ0KO1 pic.twitter.com/5mDEByFd9u — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 1, 2023

„Просто исках да покажа на телето неговата прекрасна страна, неговата хубава столица. Всъщност обичам да разхождам селскостопански животни, защото понякога хората ми казват, че започват да ядат по-малко месо, след като срещнат моите животни. Но сега просто исках да прекарам време с телето“, каза тя пред всекидневника „Известия“.

Във видео, разпространено от държавните медии, Дей обяснява, че е наела шофьор, който да докара телето до Червения площад с такси, предаде БТА.

Посолството на САЩ не коментира веднага, когато беше попитано от Ройтерс относно случая. Teisėsaugos pareigūnai Maskvos Raudonojoje aikštėje sulaikė veršelį vedžiojusią JAV pilietę.

Who is Alicia Day? American detained by Russia for walking cow in Moscow https://t.co/769ca7b6C0 — Gimtoji žemė (@GimtojiZeme) February 1, 2023

Дей живее в предградие на Москва с туристическа виза и е извършвала подобни протестни действия и в други страни.

През 2019 г. вестник „Дейли мейл“ съобщава, че Алиса Дей се опитала да „спаси от заколване“ прасе в Западна Англия, което нарекла Джикси Пикси. Тя го докарала в Лондон с такси, гледала го в малкия си апартамент и го водела редовно на разходки и по заведения. Впоследствие била принудена да го предаде на службата за защита на животните.

През 2021 г. украински медии съобщиха, че Дей е била забелязана да разхожда теле и прасе в източния град Днипро.

Дей описва себе си като „китайка, която живее дълго време в Русия“ в руската социална мрежа „ВКонтакте“.

Освен с теле и прасе, профилът й съдържа нейни снимки с черна овца на различни обществени места, включително площад, влак и фоайе на сграда.