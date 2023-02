Най-големият огнен фестивал в Европа се проведе на Шетландските острови в Шотландия. Събитието събра хиляди хора след прекъсване от 2 години заради пандемията. RT @AFP "Scottish islanders don helmets for Viking fire festival #UpHellyAa pic.twitter.com/VdpQbkwKq8" https://t.co/h7H2jgowcV — Educational CyberPlayGround ₿ thankful ∞/21M (@CyberPlayGround) January 26, 2016

Кулминацията беше факелно шествие и символично запалване на викингска лодка. За първи път в 142-годишната история на фестивала в него участваха момичета и жени, oблечени в традиционни викингски одежди. Come Bealtaine, 30th April (May Eve) and 1st May (May Day), the countryside of Ireland, & some of the British Isles, come alive in celebration of this ancient fire festival.



(Pictured: A Scottish celebration) pic.twitter.com/kBscZyDO71 — draíocht ❀ (@396hz) April 30, 2022