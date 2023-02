Вижте снимките на изнемощял лекар, които предизвикаха възмущение в Иран

Снимки в социалните мрежи, за които се твърди, че на тях се вижда изнемощял ирански лекар, обявил гладна стачка в затвора в подкрепа на демонстрациите срещу задължителното носене на хиджаб, предизвикаха възмущение и предупреждения, че той може да умре заради състоянието си, предаде Ройтерс.

Петдесет и три годишният Фархад Мейсами, който е в затвора от 2018 г. за подкрепа на активистки, борещи се срещу задължителното носене на забрадка, започна гладната си стачка на 7 октомври като протест срещу неотдавнашните убийства на демонстранти от правителството, каза адвокатът му.

Иранското правосъдие отрече твърденията за гладна стачка и заяви, че снимките, които взривиха социалните мрежи, са направени преди четири години, когато Мейсами действително е бил обявил гладна стачка.

Като доказателство полуофициалната студентска осведомителна агенция "Младежки журналистически клуб" публикува снимка на Мейсами, за която посочи, че е най-актуалната му и на която той не изглежда изнемощял. На нея той е седнал на пода в килията си, а до него има торба с нещо, което прилича на чипс.

Ройтерс не може да потвърди кога са направени снимките.

Иран е разтърсван от безредици заради смъртта на иранската кюрдка Махса Амини на 16 септември в полицейски арест, които се превърнаха в едно от най-големите предизвикателства за Ислямската република от революцията през 1979 г.

Амини беше арестувана от нравствената полиция за нарушаване на политиката на носене на хиджаб, която изисква жената да се облича благоприлично и да носи забрадка. Жените изиграха водеща роля в протестите, по време на които много от тях размахваха демонстрантивно и дори горяха забрадките си.

Според правозащитни организации от началото на протестите са загинали над 500 демонстранти, а близо 20 000 са били арестувани. Най-малко четирима са били обесени, по данни на иранското правосъдие.

"Животът на моя клиент Фархад Мейсами е в опасност", написа в Туитър адвокатът му Мохамад Могими. "Той обяви гладна стачка като протест срещу неотдавнашните убийства по улиците, извършени от правителството."

По думите на адвоката Мейсами е отслабнал с 52 килограма.

На разпространените в социалните мрежи снимки Мейсами лежи на легло, което прилича на болнично, а на друга е изправен, с изпъкнали ребра.

"Ужасяващи снимки на д-р Фархад Мейсами, смел защитник на правата на жените, обявил гладна стачка в затвора", написа в Туитър Робърт Мали, специалният пратеник на Вашингтон за Иран. "Иранският режим безчестно е лишил него и още хиляди политически затворници от правата и свободите им. А сега безчестно застрашава и живота му."

В писмо до редакцията на Би Би Си на фарси Мейсами отправи три искания: край на екзекуциите, освобождаване на политическите затворници и прекратяване на "тормоза с принудителното носене на хиджаб".

"Ще продължа невъзможната си мисия с надеждата, че с общи усилия тя някой ден може да стане възможна", написа той, цитиран от БТА.