Полицай догони крадци, опитали да се измъкнат с ван в Есекс (Видео)

Полицай от британското графство Есекс успя да залови престъпници, които опитват да се измъкнат с ван, докато той самият ги настига с бягане.

Заради това свое действие Люк Уотсън се прочува като най-бързия служител на реда на Острова, пишат британските медии. Той е в полицията от шест години и тича толкова бързо, че никога не е изпускал подгонен заподозрян.

Настигането му на движещия се ван е уловено на запис от камери за наблюдение, а от полицията в Есекс го публикуваха в социалните мрежи.

Уотсън тръгва след превозното средство бегом, тъй като преследването с автомобил било твърде рисковано заради натовареното движение. Полицаят решил да слезе от служебната си кола и да използва краката си. На кадрите се вижда как Уотсън успява да настигне вана, след което разбива прозореца на шофьора с палка, при което колата се удря в друга и бива блокирана, пише bTV.