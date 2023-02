Снежната буря Барбара затвори училища и магазини в Атина (Снимки, видео)

Силният снеговалеж и ниските температури затвориха училищата и магазините в гръцката столица в понеделник, а много обществени служби и предприятия преминаха към дистанционна работа.

Движението по някои централни пътища и по националния път, свързващ Атина с централна Гърция беше спряно, тъй като бурята Барбара премина през страната и предизвика снеговалеж в столицата, съобщи „Катимерини”.

Някои метростанции в близост до международното летище в града също бяха затворени, а влаковите маршрути до северния град Солун бяха спрени. Снежната буря Барбара затвори училища и магазини и наруши пътния трафик в Атина Снимка:Ройтерс

Властите призоваха гражданите да избягват пътувания, които не са от първостепенно значение.

Според държавната телевизия ERT спасителните екипи на пожарната са евакуирали четирима души, чийто автомобил е заседнал в снега в атинското предградие Аспропиргос.

Очаква се застудяването да продължи до вторник, като постепенно обхване източните и южните райони, включително остров Крит, предава БГНЕС.