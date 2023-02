Сърцераздирателна снимка на куче до затрупания му от земетресение стопанин потресе мрежата, оказа се рекламна

Голдън ретрийвър лежи върху руините на срината от земетресение къща. Лапата му е допряна до човешка ръка, която се подава от развалините.

Тази потресаваща снимка обикаля мрежите от вчера. Десетки хиляди хора я споделят като кадър от срината Турция и се възхищават на кучето, което не изоставя стопанина си. Във всички мрежи снимката се разпространява с хаштаг "Молете за Турция", има най-различни интерпретации на историята. Турските фейсбук, туитър и инстаграм са изпълнени с нея, вече върви и в България и много други страни.

Оказва се, обаче, че от 2018 г. тази снимка се разпространява по същия начин при всяко по-голямо земетресение. През 2019 г. албански сайтове опровергават, че кучето е снимано при тяхното земетресение.

Снимката се среща и в много сайтове за кучета спасители от различни държави на различни езици - английски, испански, италиански, полски, чешки и др.