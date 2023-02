5151 са жертвите на опустошителните земетресения в Турция и Сирия (Видео, снимки)

Екипи от 1150 спасители и 70 спасителни кучета са на терен в Турция

Русия изпрати свои спасителни екипи в Сирия

В Сирия спасиха бебе, родено изпод отломките. Майката обаче загина

5151 вече са жертвите на опустошителните земетресения, които разтърсиха Турция и Сирия вчера.

Припомняме, че трус от 7,7 по Рихтер разтърси южната част на Турция през нощта на 6 февруари. Земетресението беше най-силно усетено в турската провинция Кахраманмараш, както и в съседни държави като Сирия. Последваха няколко вторични труса. Разрушени сгради в Турция СНИМКА: Ройтерс

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че загиналите в Турция са 3549, предаде БТА. Продължават спасителните операции и издирването на оцелели хора изпод отломките.

По последни данни загиналите от природното бедствие в Сирия са 1602. Земетресението там е усетено най-силно в провинциите Алепо, Латакия, Хама, Идлиб и Тарту. Спасителни екипи търсят оцелели изпод отломките на сгради в Сирия СНИМКА: Ройтерс

Към момента на терен в Турция са 27 спасителни екипа, които помагат и издирват оцелели. A little girl who was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey

Екипите са от 19 различни страни, в това число и страни, които са със статут на кандидати за членство като Черна гора и Албания. Те са съставени от 1150 спасители и 70 спасителни кучета.

Руски спасителни екипи от министерството на извънредните ситуации бяха изпратени пък в Сирия. Русия прати и 300 от позиционираните в страната руски военнослужещи да помагат в разчистването на отломките и да търсят евентуални оцелели. Руската армия обособи и пунктове за раздаване на хуманитарна помощ. Русия предложи и помощ на Турция, която бе приета.