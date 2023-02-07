Чуйте грохота на земните недра при жестокия трус в Турция

Зловещият звук от земетресението с магнитуд 7,7 в Кахраманмараш е записан от асистента по геофизично инженерство в университета в Коджаели д-р Хамдуллах Ливаоглу.

В ранните часове вчера трус с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси района на град Пазарджък, окръг Кахраманмараш в Южна Турция, а часове по-късно, около 13.24 ч., ново силно земетресение с магнитуд 7,6 разлюля същия район. Рано днес земетресение с магнитуд 5,6 разлюля Централна Турция.

Броят на жертвите от тежките земетресения надхвърли 5100 души.