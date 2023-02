Би Би Си се извини, че сбърка Бионсе с Виола Дейвис

Телевизия Би Би Си беше принудена да се извини, след като излъчването на наградите "Грами" в новините включваше няколкосекунден период, в който снимката на Виола Дейвис беше съчетана със заглавието "Голямата нощ на Бионсе", преди сегментът да премине към следващата снимка.

Чрез изявление в туитър Би Би Си се извини и заяви, че грешката "не е отговаряла на обичайните стандарти на телевизията".

"Извиняваме се за грешката от снощи, когато новинарските ни канали за кратко показаха снимка на Виола Дейвис от януарските награди "Златен глобус" заедно със заглавие за Бионсе на вчерашните награди "Грами" - гласи изявлението. We apologise for the mistake last night when our news channels briefly showed a photograph of Viola Davis from January’s Golden Globes alongside a headline about Beyoncé at yesterday’s Grammys. This fell below the BBC’s usual standards. — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 6, 2023

Това не е първият случай, в който Би Би Си трябва да се извини за погрешно идентифициране на някого. През 2020 г. телевизията обърка чернокожите депутати от Лейбъристката партия Марша де Кордова и Доун Бътлър.

Дейвис беше номинирана за "Крал на жените" на януарските награди "Златен глобус", но снощи стана 18-ият EGOT, след като спечели "Грами" за най-добра аудиокнига за записа на мемоарната книга "Finding Me", предаде deadline.com.