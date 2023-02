Вижте българското куче Кира, което помага за откриването на оцелели в Турция (Видео)

Кира е българско куче, което помага за справяне с щетите от земетресенията в Турция. Опашатият спасител помага на доброволците като надушва и им показва къде сред руините може да има оцелели хора.

Това стана ясно от видео, разпространено в социалните мрежи.

Във видеото, разпространено от Тери Шулц, жената благодари на белгийската овчарка Кира и спасителите от БЧК

Над 15 000 са вече жертвите в Турция и Сирия след поредицата разрушителни земетресения от понеделник насам.