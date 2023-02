Убиха бивш австрийски национал на улица във Виена (Снимки)

Die richtigen Worte in so einer Situation gibt es nicht.



Als Verein bleibt uns nur, der Familie von Volkan Kahraman unser Beileid auszusprechen.

Wir sind in Gedanken und Gebeten bei euch.



Ruhe in Frieden.

Vater. Ehemann. Trainer. Obmann. Legende. Freund ! ❤️🖤 pic.twitter.com/m2luCoAMJz