Конспиративната теория "Супер оръжието HAARP причини земетресението" пак заля мрежата

Опустошителното земетресение от 7,7 по Рихтер, което разтърси Турция и Сирия на 6 февруари, предизвика вълна от съпричастност в целия свят. Редица държави изпратиха хуманитарна помощ и свои спасители, които да помагат в намирането на оцелели.

В същия момент социалните мрежи бяха разбунени от добре позната конспиративна теория - земетресението не е природно бедствие, а е предизвикано от "супер оръжието" HAARP.

В действителност HAARP, абревиатура от High Frequency Active Auroral Research Program, е програма за високочестотни активни изследвания на полярното сияние. Научноизследователската програма се занимава с йоносферата. Разполага с голяма база, която се намира в Гакона, Аляска.

Йоносферата е горният слой на земната атмосфера. Съставен е от електрически заредени частици, йонизирани от слънчевата радиация.

Станцията на HAARP представлява матрица от десетки кръстообразни радиоантени. Сензорите на практика работят без прекъсване и следят състоянието на йоносферата. Най-известният инструмент, използван в станцията, е мощен радиочестотен предавател. Той се използва за временно възбуждане на ограничена зона от йоносферата с цел изследване. Мощността на излъчване на радиочестотния предавател е около 4 MW.

С други инструменти, като високочестотни и свръхвисокочестотни радари, различни магнитометри и сонди се изследват физичните процеси, протичащи във възбудената зона.

Конспиративните теории в мрежата твърдят, че дейността на HAARP може да има апокалиптични последици. Часове след земетресението в Турция и Сирия се появиха твърдения, че именно "супер оръжието" е предизвикало природната стихия, която отне живота на над 17 000 души от двете държави.

Конспираторите твърдят, че редица страни са изтеглили своите посланици от Турция дни преди земетресението - нищо подобно не се е случвало, а причините, според тях, именно тя да бъде ударена от "оръжието" са няколко:

- Руският президент Владимир Путин направил страната енергиен гигант.

- Руска атомна централа се строи в Турция.

- Отказът на Турция да приеме Швеция и Финландия в НАТО.

- Турция не затворила Босфора за Русия.

Други конспиратори твърдят, че екип китайски учени ще посетят Турция, за да разберат какви са причините за земетресението.

"Според Китай къщите, които падат като пясък, и светлините на небето преди земетресението могат да бъдат предизвикани и с ХАРП система, която се намира в няколко държави. Предстои мащабно разследване. Помощта на Китай за Турция ще бъде и защита от ХАРП. Това изявление даде държавният глава на Китай Си Дзинпин. Тепърва предстои да се разбере. Китай ще изпрати учени в Турция. Учените на Китай до два дни ще могат да разберат има ли нещо общо с ХАРП система и от коя държава е нападението", се казва във фейсбук публикация. Такива изявления от Китай няма.

Конспиративни видеа във фейсбук пък твърдят, че "огромен електрически заряд е изпратен от сателит към Турция" преди земетресението на 6 февруари. Microwave HAARP weapon can penetrate the Earth and potentially cause Earthquakes.

HAARP is a frequency weapon similar to 5G but much more powerful. pic.twitter.com/HeQjmJesqB — nikola 3 (@ronin19217435) February 9, 2023

В действителност експериментите, които HAARP извършва в йоносферата, не са опасни. Смущенията, предизвикани от изследователската станция, са хиляди пъти по-слаби от тези, които едно слънчево изригване може да предизвика.