Еврокомисарят Янез Ленарчич посети турския град Газиантеп

Еврокомисарят по управлението на кризи Янез Ленарчич посети днес град Газиантеп в Турция във връзка с предоставянето на допълнителна помощ на Сирия от страна на Европейския съюз, предаде ДПА.

Сирия поиска съдействие от ЕС вчера. Предложената помощ в натура включи палатки, спални чували, матраци, легла, храна и дрехи и др.

Европейският съюз вече предостави 3,5 милиона евро (3,8 милиона долара) спешно финансиране за подпомагане на хуманитарни организации за справяне с най-неотложните нужди, включително подслон, вода и канализация в Сирия. Just arrived to #Gaziantep🇹🇷. Civil protection colleagues updating me on the situation at the #earthquake affected areas in Turkey, where the 🇪🇺 is assisting Turkish authorities to save lives via our biggest search & rescue #EUCivilProtectionMechanism to date. pic.twitter.com/4uUaLeHQwm — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 9, 2023

Турция получава помощ на стойност 5 милиона евро, включително 500 единици за временно настаняване, 2000 палатки и 10 500 легла, съобщи Европейската комисия, цитирана от БТА.

Освен това над 1650 спасители и 104 кучета търсачи са изпратени в Турция от различни европейски страни. Тези екипи за издирване и спасяване досега са спасили 36 души, допълва Европейската комисия.