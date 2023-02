Бебето, родено сред руини в Сирия, вече има дом (Видео)

Момиченцето, което беше родено под отломките на сграда в Сирия след земетресението в понеделник, вече е в добро състояние и си има име - Ая, което на арабски означава „знак от Бога“, съобщи Асошиейтед Прес. Life amidst Destruction!

A pregnant woman fighting for life under the debris gave birth to a child.#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey #earthquakeinturkey #Turkiye pic.twitter.com/rsG2WTIQox — Payal Mohindra (@payal_mohindra) February 7, 2023

След като родителите и всичките ѝ братя и сестри загинаха вследствие на земетресението, нейният прадядо Салах ал-Бадран ще я вземе при себе си, когато бъде изписана от болницата. Той и семейството му успяват да се спасят от земетресението, но къщата им в северозападния сирийски град Джендерис е разрушена. Сега семейството живее в палатка.

„След земетресението никой не е в състояние да живее в къщата или в сградата си. Само 10% от сградите тук са безопасни за живеене, а останалите са негодни“, казва той за АП. Thousands offer to adopt baby pulled from a collapsed building in Syria https://t.co/gJJFhWYb2h — BBC News (World) (@BBCWorld) February 9, 2023

Ая е открита в Джендерис повече от 10 часа след първото земетресение. Докато копаят през отломките на пететажната жилищна сграда, спасителите се натъкват на бебето, което все още е свързано с пъпна връв с майка си. За жалост, майката и бащата на Ая загиват под руините, както и четирите ѝ братя и сестри, предаде bTV.

Вероятно майката е родила момиченцето и е починала няколко часа преди да бъдат открити. Това каза д-р Хани Мааруф от болницата в Африн. „Нарекохме я Ая, за да спрем да я наричаме новородено бебе“, каза Мааруф. Състоянието ѝ се подобрява с всеки изминал ден и няма увреждане на гръбначния стълб, каквито бяха първоначалните опасения, каза той.

Земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер в Сирия и Турция разтърси двете страни в понеделник. То сравни стотици сгради със земята и погреба над 21 000 души под отломките им. Ая е едно от многото деца, останали сирачета.

Въпреки че изминаха дни от земетресението, на места спасителните операции продължават. Така в петък, четири дни след трагедията, бяха спасени няколко оцелели, сред които и 10-годишно момче заедно с майка си след 90 часа престой под руините в южната част на Турция.